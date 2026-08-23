Роман Скляр проголосовал на первых выборах в Курултай

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Роман Скляр проголосовал на выборах депутатов Курултая на участке №520, расположенном во Дворце Независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.