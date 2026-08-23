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    Роман Скляр проголосовал на первых выборах в Курултай

    Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Роман Скляр проголосовал на выборах депутатов Курултая на участке №520, расположенном во Дворце Независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Роман Скляр
    Фото: Акорда

    Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая.

    Роман Скляр
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%.

    Выборы-2026 Акорда Выборы в Курултай Роман Скляр
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор