Роман Скляр проголосовал на первых выборах в Курултай
Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Роман Скляр проголосовал на выборах депутатов Курултая на участке №520, расположенном во Дворце Независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%.