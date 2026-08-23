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    «Пусть начнется эпоха сильного Казахстана»: Ходжаназаров о выборах в Курултай

    Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров проголосовал на выборах в Курултай. Он отдал свой голос на избирательном участке № 256, расположенном в школе-лицее № 101 в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айдарбек Ходжаназаров
    Фото: respublica-partiyasy.kz

    После голосования Айдарбек Ходжаназаров отметил историческое значение первых в истории независимого Казахстана выборов в Курултай и назвал этот день началом нового этапа в развитии страны.

    — Первые выборы в Курултай в летописи независимости имеют особое историческое значение. Мы стоим у истоков важного этапа, который определит будущее страны. Вместе с Президентом и народом мы пишем новую историю. Казахстан вступает в новую эпоху. Пусть начнется эпоха сильного, прогрессивного и справедливого Казахстана! Пусть этот шаг станет благословенным для нашей страны! — сказал Ходжаназаров.

    Напомним, в день выборов в Курултай на территории Казахстана и в представительствах страны за рубежом работают 10 423 избирательных участка.

    Выборы-2026 Выборы в Курултай Политические партии Партия Respublica
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор