«Пусть начнется эпоха сильного Казахстана»: Ходжаназаров о выборах в Курултай

Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров проголосовал на выборах в Курултай. Он отдал свой голос на избирательном участке № 256, расположенном в школе-лицее № 101 в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

После голосования Айдарбек Ходжаназаров отметил историческое значение первых в истории независимого Казахстана выборов в Курултай и назвал этот день началом нового этапа в развитии страны.

— Первые выборы в Курултай в летописи независимости имеют особое историческое значение. Мы стоим у истоков важного этапа, который определит будущее страны. Вместе с Президентом и народом мы пишем новую историю. Казахстан вступает в новую эпоху. Пусть начнется эпоха сильного, прогрессивного и справедливого Казахстана! Пусть этот шаг станет благословенным для нашей страны! — сказал Ходжаназаров.

Напомним, в день выборов в Курултай на территории Казахстана и в представительствах страны за рубежом работают 10 423 избирательных участка.