Выборы в Курултай: голосование проходит на 36 участках в воинских частях Нацгвардии

Военнослужащие Национальной гвардии МВД Казахстана принимают участие в выборах депутатов Курултая. Для голосования по месту службы в воинских частях страны открыты 36 избирательных участков, передает Kazinform.

Одним из первых свой голос отдал заместитель министра внутренних дел — Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Ансаган Балтабеков. В 06:00 он прибыл на избирательный участок №266, расположенный на территории столичной воинской части 5573.

В голосовании участвуют офицеры, военнослужащие по контракту и срочной службы, члены их семей и ветераны Национальной гвардии.

Для многих молодых военнослужащих эти выборы стали первым опытом участия в общественно-политической жизни страны. Среди гвардейцев есть и те, кто пришел на участок в свой день рождения.

Национальная гвардия в день выборов продолжает обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан. Ежедневно более 7 тыс. военнослужащих несут службу в 21 городе Казахстана.

Гвардейцы также принимают необходимые меры для поддержания стабильной и безопасной обстановки в день голосования и после завершения выборов.

Напомним, в Казахстане начались исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.



Ранее участки для голосования открылись в Южной Корее и Японии. Избирательные участки стартовали в посольстве Казахстана в Пекине, а также в генеральных консульствах РК в Шанхае, Сиане и Гонконге. Избирательный участок №423 начал работу в Малайзии, Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме.