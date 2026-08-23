Казахстанцы в Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме голосуют на выборах в Курултай

Голосование на выборах депутатов Курултая продолжается на зарубежных участках. Следующими возможность проголосовать получили граждане Казахстана в Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

Избирательные участки в этих странах открылись на территориях дипломатических представительств Казахстана.

Фото: МИД РК

Фото: МИД РК

Ранее участки для голосования открылись в Южной Корее и Японии. Избирательные участки стартовали в посольстве Казахстана в Пекине, а также в генеральных консульствах РК в Шанхае, Сиане и Гонконге. Избирательный участок №423 начал работу в Малайзии.



Напомним, голосование на выборах в Курултай будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.