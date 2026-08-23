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    Казахстанцы в Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме голосуют на выборах в Курултай

    Голосование на выборах депутатов Курултая продолжается на зарубежных участках. Следующими возможность проголосовать получили граждане Казахстана в Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Сингапур, Индонезия и Вьетнам присоединились к голосованию на выборах в Курултай
    Фото: МИД РК

    Избирательные участки в этих странах открылись на территориях дипломатических представительств Казахстана.

    Сингапур, Индонезия и Вьетнам присоединились к голосованию на выборах в Курултай
    Фото: МИД РК
    Сингапур, Индонезия и Вьетнам присоединились к голосованию на выборах в Курултай
    Фото: МИД РК

    Ранее участки для голосования открылись в Южной Корее и Японии. Избирательные участки стартовали в посольстве Казахстана в Пекине, а также в генеральных консульствах РК в Шанхае, Сиане и Гонконге. Избирательный участок №423 начал работу в Малайзии.

    Напомним, голосование на выборах в Курултай будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.

    Выборы-2026 Вьетнам Выборы в Курултай Индонезия Политика Общество Мировые новости Сингапур
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор