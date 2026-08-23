KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанцы в Малайзии начали голосовать на выборах в Курултай

    Избирательный участок №423 начал работу в Малайзии. Граждане Казахстана, находящиеся в стране, получили возможность проголосовать на выборах депутатов Курултая, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Казахстанцы в Малайзии начали голосовать на выборах в Курултай
    Фото: МИД РК

    Участок открылся в установленное время на территории дипломатического представительства Казахстана.

    Казахстанцы в Малайзии начали голосовать на выборах в Курултай
    Фото: МИД РК

    Ранее участки для голосования открылись в Южной Корее и Японии.  Избирательные участки стартовали в посольстве Казахстана в Пекине, а также в генеральных консульствах РК в Шанхае, Сиане и Гонконге. 

    Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

    ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.

    Выборы-2026 Выборы в Курултай Малайзия Политика Общество Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор