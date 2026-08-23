Первой на выборах в Курултай в Сеуле проголосовала студентка из Казахстана

Граждане Казахстана в Южной Корее одними из первых воспользовались своим конституционным правом и проголосовали на выборах депутатов Курултая. Первой избирательницей на участке в Сеуле стала студентка Корейского университета Ажар Каримжанова, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

Ажар Каримжанова живет в Южной Корее около трех лет и сейчас учится в Корейском университете. Она отметила, что продолжает следить за общественно-политической жизнью Казахстана, несмотря на то что находится за рубежом.

— Как гражданка Республики Казахстан я стараюсь не оставаться в стороне от важных общественно-политических процессов, касающихся будущего нашей страны, и внести свой вклад, — сказала Ажар Каримжанова.

По ее словам, участие в выборах является не только конституционным правом, но и гражданской ответственностью.

— Наш выбор напрямую влияет на будущее страны. Решения, принимаемые сегодня, определяют направление развития Казахстана завтра. Поэтому крайне важно, чтобы молодежь выражала свое мнение и активно участвовала в общественно-политической жизни страны, — подчеркнула она.

Избирательный участок №422 в Сеуле открылся в 07:00 по местному времени. Казахстанцы, находящиеся в Южной Корее, получили возможность одними из первых за рубежом принять участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.