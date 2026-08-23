Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая, передает агентство Kazinform.

Глава ведомства отметил важность участия граждан в сегодняшнем голосовании.

— Сегодня важный этап политического развития Казахстана. Участие в выборах — это проявление гражданской ответственности и возможность каждого внести свой вклад в будущее страны, — отметил Ербол Мырзабосынов.

Фото: Минтуризма и спорта РК

В Министерстве туризма и спорта отметили, что в голосовании также принимают участие сотрудники ведомства, представители сферы спорта и туризма по всей стране. Казахстанские спортсмены, тренеры и другие представители отрасли, находящиеся за рубежом, реализуют свое избирательное право на участках, открытых при дипломатических представительствах Казахстана.

— Сегодня представители спортивного и туристского сообщества вместе со всеми гражданами страны участвуют в важном общественно-политическом событии, — отметили в Минтуризма.

В Казахстане сегодня начались исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.

1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.