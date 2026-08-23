Больше половины казахстанцев проголосовали на выборах в Курултай — ЦИК

По состоянию на 14:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 53,12%, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Кызылординской области — 64,22%. В области Абай явка составила 63,07%, в области Жетысу — 62,89%, в Карагандинской области — 62,79%.

Более 60% избирателей также проголосовали в Акмолинской области — 61,15%, Восточно-Казахстанской — 61,10% и Актюбинской области — 60,87%.

В Северо-Казахстанской области явка составила 58,63%, в Туркестанской — 57,72%, в Костанае — 55,86%, в Шымкенте — 55,32%.

Наименьшая явка отмечена в Алматы — 30,36%. В Астане проголосовали 40,92% избирателей.

Фото: Kazinform

По остальным регионам показатель составил: Алматинская область — 54,57%, Атырауская — 54,49%, Западно-Казахстанская — 50,21%, Жамбылская — 50,58%, Мангистауская — 50,65%, Павлодарская — 54,01%, область Улытау — 53,31%.

— По состоянию на 14:00 явка избирателей по стране составила 53,12%, — сообщил секретарь ЦИК РК Шавхат Утемисов.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в Курултай Республики Казахстан на избирательном участке № 520, расположенном во Дворце Независимости.

По словам Главы государства, Вице-президент Казахстана будет назначен уже на следующей неделе или в течение 10 дней.

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят выборы депутатов Курултая.

Ранее в ЦИКе член избирательной комиссии РК Назерке Суйндик сообщила сколько казахстанцев явились на выборы к 12:00.

Также стало известно, что за рубежом на выборах депутатов Курултая к 08:00 часам проголосовали 228 граждан Казахстана.