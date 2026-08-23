Это будет известный человек, которого вы хорошо знаете: Токаев о вице-президенте страны

Вице-президент Казахстана будет назначен уже на следующей неделе или в течение 10 дней. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей средств массовой информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент Казахстана проголосовал на выборах в Курултай на участке в Астане. После этого Глава государства ответил на вопросы журналистов.

— Все задают вопрос о должности Вице-президента. Действительно, это значимое изменение. Мы сознательно в Конституции учредили эту новую должность. Не ошибусь, если скажу, что она крайне необходима. В нынешнее непростое время такая должность особенно нужна нашей стране. Кто займет пост Вице-президента, станет известно в течение следующей недели или десяти дней. Сейчас было бы преждевременным называть его имя. Думаю, это будет известный человек, которого вы все хорошо знаете, — сказал Президент.

По словам Главы государства будут реализовываться и другие реформы.

— Мы будем реализовывать и другие реформы. К примеру, необходимо запустить работу нового государственного органа — Қазақстан Халық Кеңесі. Насколько я знаю, некоторые граждане сравнивают его с Ассамблеей. Считаю, Қазақстан Халық Кеңесі позволит усилить и развить работу, которую ранее выполняла Ассамблея. Можно сказать, что это новый многофункциональный политический механизм. Уверен, что работа Қазақстан Халық Кеңесі будет плодотворной. В целом, наши планы очень масштабные. Как я уже ранее говорил, Казахстан должен превратиться в большую строительную площадку. В каждом областном центре, районах и городах будут реализовываться крупные строительные проекты. Будут построены поликлиники, детские реабилитационные центры и другие социальные объекты. В Астане появятся такие важные объекты, как новый мост, Дворец домбры, Центр исследования водных ресурсов. Необходимо благоустраивать города. Следует последовательно продолжать акцию «Таза Қазақстан». Поэтому нельзя сидеть сложа руки. Нам всем следует сообща, всем народом приступить за работу. У нас нет другой Родины, кроме Казахстана, и каждый из нас должен внести свой вклад в ее развитие. В целом, электоральная кампания прошла хорошо. На общественно-политическую арену вышли новые лица, были высказаны содержательные и конструктивные идеи. Думаю, этот Курултай придаст новый импульс развитию нашей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Курултая.