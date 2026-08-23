Ерлан Кошанов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на выборах депутатов нового Курултая. Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в здании КТЖ, передает агентство Kazinform со ссылкой на страницу политика в социальных сетях.
По его словам, с самого утра на участке наблюдается активность избирателей, многие приходят голосовать семьями.
— Казахстанцы выбирают депутатов нового Курултая. Это важный шаг по практической реализации новой Народной Конституции, широко поддержанной гражданами и ставшей кульминацией масштабных реформ Главы государства. Я проголосовал на избирательном участке в здании КТЖ. Люди активно голосуют с самого утра. Приходят целыми семьями. Уверен, что такая высокая явка будет по всей стране. Сегодня у каждого казахстанца есть возможность внести свой вклад в успешное будущее нашей страны. Призываю всех прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг. Давайте вместе построим Сильный, Справедливый и Прогрессивный Казахстан! — написал Ерлан Кошанов.
Ранее Олжас Бектенов проголосовал на первых выборах в однопалатный Курултай.
Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая.