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    Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев проголосовал на выборах в Курултай

    Председатель Верховного суда Республики Казахстан Асламбек Мергалиев принял участие в выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Асламбек Мергалиев
    Фото: Верховный суд РК

    Асламбек Мергалиев проголосовал на избирательном участке №169, расположенном в здании школы Quantum TECH School в Астане.

    Асламбек Мергалиев
    Фото: Верховный суд РК

    Председатель Верховного суда вместе с другими жителями столицы принял участие в голосовании на первых выборах депутатов в новый однопалатный Курултай и опустил бюллетень в избирательную урну.

    Ранее мы писали, что бывший председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев также проголосовал на выборах депутатов Курултая.

    Напомним, сегодня, 23 августа, в Казахстане впервые проходят выборы депутатов Курултая. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00.

    Выборы-2026 Верховный суд Выборы в Курултай Астана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор