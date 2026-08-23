Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев проголосовал на выборах в Курултай

Асламбек Мергалиев проголосовал на избирательном участке №169, расположенном в здании школы Quantum TECH School в Астане.

Фото: Верховный суд РК

Председатель Верховного суда вместе с другими жителями столицы принял участие в голосовании на первых выборах депутатов в новый однопалатный Курултай и опустил бюллетень в избирательную урну.

Ранее мы писали, что бывший председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев также проголосовал на выборах депутатов Курултая.

Напомним, сегодня, 23 августа, в Казахстане впервые проходят выборы депутатов Курултая. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00.