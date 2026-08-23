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    Сегодня большой праздник для казахского народа — Дания Еспаева о выборах в Курултай

    Председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева проголосовала на выборах в Курултай и назвала сегодняшний день важным этапом в истории страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дания Еспаева
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Думаю, сегодня большой праздник для казахского народа. Впервые в нашей истории проходят выборы в Курултай. Думаю, наш народ проявит свою активность, придет на выборы и сделает свой выбор, — отметила Дания Еспаева.

    Дания Еспаева
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По словам председателя партии, интерес и активность граждан в политической жизни возросли и в ходе предвыборной кампании. Она отметила, что все семь партий активно работали, стремясь привлечь внимание избирателей и заручиться их голосами.

    — Мы и раньше участвовали в нескольких выборах. У нас есть сформированная система работы. Поэтому во всех регионах велась активная работа, — сказала Дания Еспаева. 

    Напомним, по состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%.

    Выборы-2026 Партия «Ақ жол» Выборы в Курултай Политические партии
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор