Сегодня большой праздник для казахского народа — Дания Еспаева о выборах в Курултай

Председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева проголосовала на выборах в Курултай и назвала сегодняшний день важным этапом в истории страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Думаю, сегодня большой праздник для казахского народа. Впервые в нашей истории проходят выборы в Курултай. Думаю, наш народ проявит свою активность, придет на выборы и сделает свой выбор, — отметила Дания Еспаева.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По словам председателя партии, интерес и активность граждан в политической жизни возросли и в ходе предвыборной кампании. Она отметила, что все семь партий активно работали, стремясь привлечь внимание избирателей и заручиться их голосами.

— Мы и раньше участвовали в нескольких выборах. У нас есть сформированная система работы. Поэтому во всех регионах велась активная работа, — сказала Дания Еспаева.

Напомним, по состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%.