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    Габит Сыздыкбеков отдал голос на первых выборах в Курултай

    Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в голосовании на первых выборах депутатов нового однопалатного Курултая Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    Габит Сыздыкбеков отдал голос на первых выборах в Курултай
    Фото: акимат Шымкента

    Глава мегаполиса проголосовал на избирательном участке № 231.

    В Шымкенте голосование организовано на 365 избирательных участках.

    Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 20:00.

    Габит Сыздыкбеков
    Фото: акимат Шымкента

    Ранее сообщалось, что аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров проголосовал на выборах в Курултай.

    Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая.

    1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

    ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.

    Выборы-2026 Габит Сыздыкбеков Выборы в Курултай Шымкент
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор