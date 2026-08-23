Габит Сыздыкбеков отдал голос на первых выборах в Курултай

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в голосовании на первых выборах депутатов нового однопалатного Курултая Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

Глава мегаполиса проголосовал на избирательном участке № 231.

В Шымкенте голосование организовано на 365 избирательных участках.

Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 20:00.

Фото: акимат Шымкента

Ранее сообщалось, что аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров проголосовал на выборах в Курултай.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая.

1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.