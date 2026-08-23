Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров проголосовал на выборах в Курултай

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял участие в голосовании на выборах депутатов нового Курултая Республики Казахстан. Глава региона посетил избирательный участок №951 в областном центре и сделал свой выбор, передает агентство Kazinform.

Жители Туркестанской области активно участвуют в первых в истории Казахстана выборах депутатов Курултая. Высокая активность избирателей уже в первые часы голосования свидетельствует о заинтересованности граждан в общественно-политической жизни страны и их стремлении реализовать свое избирательное право.

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестанской области в 7:00 начали работу 952 избирательных участка. Правом голоса в регионе обладают 1 204 659 граждан. Это около 56% населения области.

Фото: акимат Туркестанской области

На всех избирательных участках созданы необходимые условия для голосования. Они обеспечены урнами для голосования, кабинками, необходимой техникой и информационными материалами.

Фото: акимат Туркестанской области

Особое внимание уделено обеспечению доступности избирательного процесса для всех категорий граждан. В Туркестанской области проживает около 15 тысяч граждан с особыми потребностями. Для обеспечения их участия в голосовании привлечено более 100 автомобилей инватакси и социальных такси, а также 56 дополнительных транспортных средств. Кроме того, задействовано более 200 сурдопереводчиков и 770 персональных помощников.

Для граждан, которые по состоянию здоровья не могут посетить избирательный участок, предусмотрена возможность проголосовать по месту пребывания.

Голосование в Туркестанской области продолжается.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая.