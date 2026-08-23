Карагандинская область демонстрирует высокую явку на выборах депутатов Курултая

Явка избирателей в Карагандинской области на выборах депутатов Курултая по текущим данным составляет 21,06%. Это один из высоких показателей по стране, передает агентство Kazinform.

Сегодня казахстанцы впервые выбирают депутатов нового однопалатного Курултая. С самого утра жители городов и районов Карагандинской области приходят на избирательные участки и принимают участие в голосовании.

Активность наблюдается как в областном центре, так и в районах региона. На участки приходят жители разных возрастов, многие — вместе с членами семьи.

Фото: акимат Карагандинской области

Голосование продолжается в штатном режиме. Избирательные участки будут работать до завершения установленного времени голосования.

Фото: акимат Карагандинской области

23 августа казахстанцам предстоит проголосовать за одну из семи политических партий, участвующих в выборах. По их итогам депутатские мандаты в Курултае будут распределены между партиями, преодолевшими установленный законом порог.

В бюллетене указаны наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, а также строка «Против всех». В выборах участвуют семь партий, которые выдвинули своих кандидатов.

За ходом голосования будут следить 777 иностранных наблюдателей, представляющих 42 государства и 13 международных организаций. Среди них — 138 депутатов парламентов 41 страны.