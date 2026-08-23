Нурымбет Сактаганов проголосовал на выборах в Курултай вместе с семьей

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая вместе с семьей. На избирательный участок с ним пришли отец, супруга, младшая дочь и племянница, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

Все 534 избирательных участка области открылись ровно в 7:00. Голосование продлится до 20:00 по местному времени. В списки избирателей включены 485 873 жителя Восточного Казахстана. Политическую партийную структуру региона представляют семь филиалов политических партий. За ходом голосования и соблюдением порядка следят более трех тысяч наблюдателей, среди них около 10 международных представителей.

По словам Нурымбета Сактаганова, младшее поколение должно не только слышать о выборах из новостей, но и своими глазами видеть, как проходят важные для страны политические события.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

— Сегодня в нашей стране важный исторический день, проходят выборы депутатов Курултая — это не просто голосование, а важный шаг в развитии страны, укреплении гражданского общества и формировании политической культуры. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, этот день должен стать основой для реализации новых реформ и открыть новую страницу в современной истории Казахстана. Вместе со мной сегодня голосуют отец, супруга и племянница. Для меня важно, чтобы дети с малых лет понимали, что происходит в нашей стране, как проходят такие важные политические процессы. Хочется, чтобы они были свидетелями значимых исторических событий и с раннего возраста формировали высокую гражданскую культуру и осознанность, — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Глава региона отметил, что восточноказахстанцы традиционно демонстрируют высокую гражданскую ответственность, и выразил уверенность, что и в этот день каждый избиратель сделает свой осознанный выбор.