Берик Асылов проголосовал на выборах в Курултай

Генеральный прокурор проголосовал на участке #202, расположенном в здании АРЭК в Астане.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в голосовании на первых выборах депутатов в новый однопалатный Курултай Республики Казахстан.

В Казахстане сегодня проходят исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.

1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.