KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Берик Асылов проголосовал на выборах в Курултай

    Генеральный прокурор Берик Асылов проголосовал на выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Берик Асылов проголосовал на выборах в Курултай
    Фото: Генпрокуратура РК

    Генеральный прокурор проголосовал на участке #202, расположенном в здании АРЭК в Астане.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в голосовании на первых выборах депутатов в новый однопалатный Курултай Республики Казахстан.

    В Казахстане сегодня проходят исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.

    1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

    ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.

    Выборы-2026 Генпрокуратура Выборы в Курултай Астана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор