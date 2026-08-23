Первый голос в военной форме: как проходят выборы в воинской части 6697 в Костанае

Более 300 военнослужащих голосуют на избирательном участке № 27, развернутом в воинской части 6697 Национальной гвардии РК в Костанае. Для многих солдат эти выборы стали первыми в жизни — впервые свой голос здесь отдают более 40% избирателей, передает корреспондент Kazinform с места события.

С самого утра в воинской части 6697 оживленно. Военнослужащие один за другим заходят в помещение избирательного участка № 27, получают бюллетени и проходят в кабины для голосования.

Фото: Kazinform / Дарья Аверченко

Несмотря на армейскую специфику, сама процедура здесь такая же, как и на других избирательных участках. На входе — члены комиссии и наблюдатели, далее проверка документов, получение бюллетеня и кабина для тайного голосования. Военнослужащие подходят организованно, поэтому очередей и скопления людей нет.

Всего на участке голосуют более 300 человек. Особенность этого участка — большое количество тех, кто участвует в выборах впервые.

Как рассказал председатель избирательного участка № 27, заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 6697 Национальной гвардии РК Ескендир Сараубеков, большинство впервые голосующих — военнослужащие срочной службы, которым исполнилось 18 лет.

Фото: Kazinform / Дарья Аверченко

— Наши военнослужащие срочной службы принимают активное участие. Более 40% голосуют впервые. Для первых голосующих мы подготовили памятные подарки — блокноты с надписями «Ұлттық ұлан» и «Құрылтай-2026», — рассказал Ескендир Сараубеков.

Среди тех, кто сегодня впервые получил избирательный бюллетень военнослужащий срочной службы Аманбек Жандос. Он родом из Акмолинской области, солдатом срочной службы стал в этом году.

— Сегодня я впервые принимаю участие в голосовании, поэтому для меня это особенный и волнительный момент. Я понимаю, что мой голос — это возможность выразить свою позицию и внести свой вклад в будущее страны. Для меня важно не оставаться в стороне и чувствовать свою ответственность как гражданина Казахстана, — поделился военнослужащий.

Рядом голосуют и другие солдаты. Для некоторых из них участие в выборах совпало со службой в армии.

— Для меня участие в голосовании — это прежде всего гражданская ответственность. Служба в армии учит дисциплине и чувству долга, и сегодня я особенно понимаю, что каждый из нас может внести свой вклад в будущее страны. Впечатления хорошие: все проходит спокойно и организованно, — рассказал военнослужащий срочной службы 19-летний Диас Абилкасов.

Для молодых солдат сегодняшний день решили сделать особенным. После голосования военнослужащих ждет праздничный обед, также запланированы небольшой концерт, праздничные мероприятия.

— Я думаю, курултай, в котором мы сегодня принимаем участие, — это по-настоящему историческое событие для нашего государства. Казахстан стоит на пороге важных перемен: на смену двухпалатной системе приходит однопалатная. Уверен, что эти изменения послужат дальнейшему развитию страны и в конечном итоге будут только к лучшему, — отметил Ескендир Сараубеков.

Фото: Kazinform / Дарья Аверченко

За соблюдением избирательных процедур следят члены комиссии и наблюдатели. Для общего контроля в воинскую часть также прибыл заместитель командующего регионального командования «Орталық» по тылу полковник Адлет Коркембаев.

Военнослужащие продолжают подходить к урне один за другим. Для одних это уже привычное участие в выборах, а для десятков молодых солдат — первый в жизни бюллетень и первый выбор, сделанный во время службы в армии.

Фото: Kazinform / Дарья Аверченко

В Казахстане начались исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.

Ранее, избирательные участки на выборах в Курултай открылись в Китае, а также в Корее и Японии.

Свою работу начал и избирательный участок в Малайзии.