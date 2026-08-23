Аким области Жетісу Бейбит Исабаев сделал свой выбор на выборах в Курултай

Аким области Жетісу Бейбит Исабаев принял участие в выборах в Курултай. Вместе с супругой он проголосовал на участке № 389 во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова города Талдыкорган, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона отметил важность проходящих выборов для дальнейшего развития страны.

— Воспользовавшись своим конституционным правом, как гражданин своей страны, я принял участие в первых в истории Казахстана выборах в Курултай. Я сделал свой выбор, и отдал свой голос за будущее нашей страны, за укрепление государственности, стабильность и социально-экономическое развитие. Убежден, что Курултай будет достойно служить на благо Казахстана, — сказал глава региона Бейбит Исабаев.

Фото: акимат обалсти Жетісу

Отметим, что общая численность избирателей в области Жетісу составляет 443 220 человек, из них 5 503 человека голосуют впервые. Всего в регионе имеется 468 избирательных участков, которые начали работу с 7.00 утра. Из них 428 — по месту регистрации граждан, 40 — по участкам ограниченного доступа, в том числе воинские части, ИВС, стационарные лечебно-профилактические учреждения, центр оказания специальных социальных услуг.

Для обеспечения максимального удобства на 184 участках организована работа онлайн-сервисов по определению места прикрепления избирателей, и на 5 участках работают сервисы по регистрации граждан.

Фото: акимат области Жетісу

Особое внимание на избирательных участках уделено обеспечению беспрепятственного голосования для людей с особыми потребностями. В частности, установлены тактильные указатели, пандусы, специальные просторные кабины для избирателей, использующих кресла-коляски, трафареты с шрифтом Брайля, аудиоматериалы, наушники, лупы и программные решения для незрячих и слабовидящих избирателей. Задействованы 33 автомобиля службы «Инватакси».

В целях обеспечения прозрачности и законности выборов работают 479 комиссий, из них 11 территориальных и 468 участковых. Всего в этой работе принимают участие 2 989 членов комиссий, которые следят за ходом голосования и осуществляют организационные мероприятия.

Все избирательные участки по области будут работать до 20.00 часов, обеспечивая гражданам возможность выразить свою позицию.

Ранее также своим избирательным правом воспользовался аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.