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    Аким области Жетісу Бейбит Исабаев сделал свой выбор на выборах в Курултай

    Аким области Жетісу Бейбит Исабаев принял участие в выборах в Курултай. Вместе с супругой он проголосовал на участке № 389 во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова города Талдыкорган, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Бейбит Исабаев
    Фото: акимат области Жетісу

    Глава региона отметил важность проходящих выборов для дальнейшего развития страны.

    — Воспользовавшись своим конституционным правом, как гражданин своей страны, я принял участие в первых в истории Казахстана выборах в Курултай. Я сделал свой выбор, и отдал свой голос за будущее нашей страны, за укрепление государственности, стабильность и социально-экономическое развитие. Убежден, что Курултай будет достойно служить на благо Казахстана, — сказал глава региона Бейбит Исабаев.

    Бейбит Исабаев
    Фото: акимат обалсти Жетісу

    Отметим, что общая численность избирателей в области Жетісу составляет 443 220 человек, из них 5 503 человека голосуют впервые. Всего в регионе имеется 468 избирательных участков, которые начали работу с 7.00 утра. Из них 428 — по месту регистрации граждан, 40 — по участкам ограниченного доступа, в том числе воинские части, ИВС, стационарные лечебно-профилактические учреждения, центр оказания специальных социальных услуг.

    Для обеспечения максимального удобства на 184 участках организована работа онлайн-сервисов по определению места прикрепления избирателей, и на 5 участках работают сервисы по регистрации граждан.

    Аким области Жетісу Бейбит Исабаев сделал свой выбор на выборах в Курултай
    Фото: акимат области Жетісу

    Особое внимание на избирательных участках уделено обеспечению беспрепятственного голосования для людей с особыми потребностями. В частности, установлены тактильные указатели, пандусы, специальные просторные кабины для избирателей, использующих кресла-коляски, трафареты с шрифтом Брайля, аудиоматериалы, наушники, лупы и программные решения для незрячих и слабовидящих избирателей. Задействованы 33 автомобиля службы «Инватакси».

    В целях обеспечения прозрачности и законности выборов работают 479 комиссий, из них 11 территориальных и 468 участковых. Всего в этой работе принимают участие 2 989 членов комиссий, которые следят за ходом голосования и осуществляют организационные мероприятия.

    Все избирательные участки по области будут работать до 20.00 часов, обеспечивая гражданам возможность выразить свою позицию.

    Ранее также своим избирательным правом воспользовался аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

    Выборы-2026 Бейбит Исабаев Регионы Казахстана Область Жетысу Выборы в Курултай Акимы
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор