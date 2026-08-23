Жители Западно-Казахстанской области с утра идут на избирательные участки

В Западно-Казахстанской области избиратели начали прибывать на участки практически сразу после их открытия. В Уральске и районах региона в утренние часы на отдельных участках образовались очереди, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на большое количество избирателей, процесс проходит в штатном режиме. Члены участковых избирательных комиссий регистрируют граждан и обеспечивают соблюдение необходимых процедур.

Многие жители приходят на голосование вместе с родственниками и друзьями. Для одних участие в выборах стало частью планов на выходной день, другие специально решили проголосовать с утра.

Избиратели отмечают, что считают участие в голосовании гражданской ответственностью. По их словам, выбор каждого гражданина имеет значение для дальнейшего развития страны и региона.