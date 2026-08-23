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    Жители Западно-Казахстанской области с утра идут на избирательные участки

    В Западно-Казахстанской области избиратели начали прибывать на участки практически сразу после их открытия. В Уральске и районах региона в утренние часы на отдельных участках образовались очереди, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жители Западно-Казахстанской области с утра идут на избирательные участки
    Фото: РСК ЗКО

    Несмотря на большое количество избирателей, процесс проходит в штатном режиме. Члены участковых избирательных комиссий регистрируют граждан и обеспечивают соблюдение необходимых процедур.

    Многие жители приходят на голосование вместе с родственниками и друзьями. Для одних участие в выборах стало частью планов на выходной день, другие специально решили проголосовать с утра.

    Избиратели отмечают, что считают участие в голосовании гражданской ответственностью. По их словам, выбор каждого гражданина имеет значение для дальнейшего развития страны и региона.

    Жители Западно-Казахстанской области с утра идут на избирательные участки
    Фото: РСК ЗКО
    Выборы-2026 Казахстанцы Регионы Казахстана Выборы в Курултай Общество
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор