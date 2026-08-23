«Шымкентский тюльпан» встретил первых избирателей на выборах в Курултай

Сегодня на избирательных участках Шымкента царит праздничная атмосфера. Ростовая кукла в образе «Шымкентского тюльпана», ставшего символом города, и герои казахских сказок с особым радушием встретили жителей, пришедших на избирательный участок №231 во Дворце «Туркестан», передает агентство Kazinform.

Сказочные персонажи и кукла-тюльпан подарили избирателям приподнятое настроение и подчеркнули значимость этого знаменательного дня. Они встретили граждан, пришедших проголосовать, и создали праздничную атмосферу для жителей, посетивших избирательный участок.

Первые избиратели, пришедшие на избирательный участок, выразили свою гражданскую позицию относительно будущего страны и сделали свой выбор.

Выборы — это важная общественная кампания, демонстрирующая ответственность каждого гражданина за будущее страны. Каждый голос вносит вклад в определение будущего страны.

В Казахстане сегодня проходят исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.

1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.