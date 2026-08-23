Бибигуль Тулегенова проголосовала на выборах в Курултай на дому

Народная артистка Казахстана Бибигуль Тулегенова приняла участие в голосовании на выборах в Курултай. Для 96-летней оперной певицы голосование организовали на дому в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

К Бибигуль Тулегеновой прибыли представители избирательного участка № 559, предоставив ей возможность реализовать свое избирательное право по месту жительства.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

После голосования народная артистка дала свое благословение и высказалась в поддержку проведения выборов в Курултай.

— Это первые выборы в Курултай. Считаю, что это очень правильно. Казахстан — многонациональная республика, у каждого государства есть свои национальные интересы, и я считаю, что у нас должен быть свой Курултай. Поэтому поддерживаю выборы в Курултай. Свой выбор я уже сделала. Считаю, что мы движемся в правильном направлении, — сказала Бибигуль Тулегенова.

Отдельно известная оперная певица отметила важность мер, направленных на поддержку подрастающего поколения.

Кроме того, Бибигуль Тулегенова призвала уделять больше внимания старшему поколению, подчеркнув, что пожилые люди также внесли свой вклад в развитие страны и будущее следующих поколений. В завершение народная артистка пожелала Казахстану мира и благополучия.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

— Самое главное — я желаю, чтобы над нами всегда было мирное и чистое небо, чтобы ничто не мешало нам жить и работать в нашем мирном, дружном и многонациональном государстве, — добавила она.

Отметим, что 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.