Зарубежные эксперты рассказали о значении выборов в Курултай

Зарубежные наблюдатели отмечают важность проходящих в Казахстане выборов в Курултай, подчеркивая их значение для дальнейшего политического развития и сохранения стабильности в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Своим мнением о ходе голосования поделился представитель Швейцарии, правозащитник и журналист «Geneva Times» Муиз Вахабдин (Moiz Wahabdeen).

— Господин Вахабдин, известно, что Вы долгое время имеете опыт участия в правозащитных мероприятиях на площадках ООН в Женеве. Как Вы оцениваете ход выборов в Курултай в Казахстане?

— В первую очередь, рад находиться в Казахстане в качестве международного наблюдателя за выборами.

Наша роль очень проста: наблюдать, слушать и оставаться независимыми и нейтральными.

Я вижу, что текущие выборы в новый однопалатный парламент Казахстана очень важны для самих казахстанцев. Потому что они дают людям возможность выразить свой выбор. И конечно же определяют судьбу страны в будущем. В этом плане мы, как зарубежные наблюдатели надеемся увидеть мирный, прозрачный и заслуживающий доверия избирательный процесс.

Я желаю народу Казахстана успешных выборов.

Швейцария — нейтральная страна, и принимает у себя множество переговоров о мире по всему миру. И я считаю, что у Казахстана также есть такая возможность стать площадкой мира и стабильности благодаря географическому положению, расположению, а также политическому устройству и хорошей демократической основе. Поэтому уверен, что Казахстан сможет играть одну из ключевых ролей в мировой политике.

Своим мнение о ходе голосования также поделился европейский журналист издания «EU alive» Георгий Готев.

— Господин Готев, Вы не впервые участвуете в освещении выборов. Долгое время возглавляли авторитетное европейское издание EUractive. Что Вы думаете о текущих выборах в Курултай?

— Да, я уже освещал предыдущие выборы в Казахстане, а также был здесь на референдуме несколько месяцев назад. Я понимаю важность этих выборов, поскольку Казахстан находится в сложной геополитической обстановке и должен… должен быть сильным, должен обеспечить эффективное и отлаженное принятие решений в стране.

Именно поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал конституционные изменения и однопалатный парламент, а также должность вице-президента. Это, очевидно, его стратегический план по созданию «Нового Казахстана».

И самое главное — это, конечно, чтобы страна продолжала успешно развиваться. Очень важно, чтобы сохранялась стабильность для бизнеса, для иностранных инвесторов, и я думаю, что Казахстан становится символом такой стабильности.

— Что Вы думаете об отношениях между ЕС и Казахстаном и их перспективах?

— Я считаю, что Европейский союз крайне заинтересован в развитии отношений с Казахстаном не только в политическом, но и в экономическом плане — особенно сейчас, когда ЕС стремится достичь стратегической автономии во многих сферах. Европейскому союзу необходимо критически важное сырье, а у Казахстана есть все эти ресурсы.

Европейскому союзу, безусловно, нужно проявлять больше активности. Компаниям из стран ЕС не следует отставать от инвесторов из США, Китая и других регионов.

Текущие выборы действительно про стабильность. Для Европейского союза нет ничего лучше стабильности. Стабильный Казахстан и стабильный Европейский союз могли бы развивать свои отношения гораздо лучше. Поэтому даже сейчас в помещении избирательного участка для голосования слышна музыка, царит атмосфера праздника. И я думаю, это говорит громче тысячи слов.

Ранее наблюдатель из Армении отметила высокий уровень подготовки выборов в Казахстане.