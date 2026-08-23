Опыт, цифровизация и высокая явка: наблюдатель из Армении отметила высокий уровень подготовки выборов в Казахстане

Начальник управления международного сотрудничества и по связи с общественностью ЦИК Армении Эрмине Арутюнян посетила столичную школу-лицей им. К. Мынбаева, где ознакомилась с работой избирательного участка № 131, передает агентство Kazinform.

Делегация ЦИК Армении прибыла в Казахстан по официальному приглашению ЦИК Казахстана за день до начала голосования. По словам Эрмине Арутюнян, с первых часов визита международным экспертам была представлена возможность ознакомиться с подготовительным этапом, посетить избирательные участки.

— Мы прибыли за день до голосования, и вчера нам была предоставлена возможность ознакомиться с работой ЦИК. Весьма впечатлены масштабами деятельности Центризбиркома, — отметила спикер, подчеркнув, что она в Казахстане находится не в первый раз.

Особое внимание международные наблюдатели уделили масштабной работе, проведенной Казахстаном. По их словам, инфраструктура подготовлена на высоком уровне. Процедуры выстроены четко в строгом соответствии с действующим законодательством, что обеспечивает максимальную прозрачность всех этапов.

— День голосования демонстрирует высокую гражданскую активность. Несмотря на выходной день, жители страны активно участвуют в избирательном процессе, приходя на участки с самого утра. Процесс проходит без сбоев и задержек, что позволяет обеспечивать комфортные условия для каждого избирателя, — сказала Эрмине Арутюнян.

Она отметила также, что на избирательных участках царит праздничная атмосфера.

— Поскольку Республика Армения имеет многолетний опыт работы в рамках парламентской системы со стопроцентным пропорциональным избирательным правом, мы с большим интересом наблюдаем за практической имплементацией аналогичных механизмов в Казахстане. Текущие реформы закладывают прочный фундамент для дальнейшего политического развития, — добавила глава управления международного сотрудничества и по связи с общественностью ЦИК Республики Армения.

Одним из ключевых аспектов, вызвавших высокую оценку международных наблюдателей, стал уровень цифровизации избирательного процесса в Казахстане. Применение современных технологических решений, электронных сервисов и инновационных подходов на этапе подготовки и проведения выборов демонстрирует открытость и технологическую зрелость системы.

Напомним, что 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%.