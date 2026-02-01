Конституционная реформа, Форум волонтеров и победа Елены Рыбакиной - чем запомнилась неделя

На этой неделе в стране было сразу несколько важных мероприятий. Понедельник начался с совещания в Генпрокуратуре, которое провел Президент. На нем Глава государства подчеркнул, что в стране проводятся масштабные преобразования, в рамках которых предстоит осуществить конституционную реформу и перейти к качественно новой политической системе.

Фото: Акорда

Президент напомнил, что современные реалии требуют активного внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы жизни общества. Глава государства предложил включить принцип «Закон и Порядок» в новую редакцию Конституции и кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью. Также Президент поручил провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции. Выступая на заседании, Глава государства заявил об опасности использования ИИ для распространения деструктивного контента и подчеркнул необходимость на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия этого.

Конституционная реформа

Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на шестом заседании Комиссии по конституционной реформе представил проект нового Основного Закона страны. В нем учтены предложения граждан, поступившие за последние шесть месяцев, мнения членов Комиссии, замечания и рекомендации по проекту.

Кадр из видеотрансляции

Ранее заместитель председателя Конституционного суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов рассказал о масштабах и структуре предлагаемых изменений в Основной закон. Так, в проекте конституционной реформы предусмотрены преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% её текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона. По его словам, предлагаемые изменения переутверждают базовые конституционные принципы, одновременно усиливая ключевые акценты.

Председатель Конституционной суда и комиссии Эльвира Азимова отметила, что новая Конституция сохраняет фундаментальную основу государственности, в частности — неизменность унитарного устройства, неприкосновенность территориальной целостности и базовые принципы правового порядка. Эти понятия укрепят новым содержанием и современными гарантиями.

Одной из ключевых особенностей новой Конституции является то, что утверждается неизменность и незыблемость Суверенитета и Независимости, унитарности и территориальной целостности страны. Среди новелл проекта Конституции выделяется норма о закреплении народа Казахстана, как единственного носителя суверенитета. Новая Конституция позволит сохранить основные ценности государства и, опираясь на накопленный опыт, развивать их дальше, заявил председатель казахстанского союза юристов Серик Акылбай.

О результатах состоявшихся заседаний Конституционной комиссии Касым-Жомарта Токаева проинформировали председатель Конституционной Эльвира Азимова, заместитель председателя Конституционной комиссии — Государственный советник Ерлан Карин и член Конституционной комиссии — помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев. Председатель Конституционной комиссии сообщила, что на состоявшихся заседаниях членами Комиссии были разработаны и совместно рассматриваются концептуально новые редакции преамбулы, ряда статей и разделов Конституции.

Как сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, некоторые полномочия Правительства исключат из Конституции Республики Казахстан. Так, предлагается исключить полномочия по утверждению государственных программ, а также полномочия в отношении государственных комитетов, в частности — руководить их деятельностью и отменять или приостанавливать действие их актов.

Окончательное решение по новой Конституции примут граждане на референдуме, подчеркнул Президент.

Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.

АФМ: новый подход к работе

Еще одно важное мероприятие уходящей недели — совещание в Агентстве по финансовому мониторингу. Президент поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и отметил, что необходим принципиально новый подход к работе.

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул: главная миссия службы по финансовому мониторингу — обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа. Так, в Казахстане уже разоблачили около 200 компаний, незаконно обналичивающих деньги, ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид. Также Касым-Жомарт Токаев поручил АФМ усилить аналитическую работу с использованием ИИ. При этом первоочередной задачей является упорядочение финансовых потоков в социальной сфере. Нарушений там предостаточно. Токаев отметил, что безграмотность, алчность и коррупция несовместимы с патриотизмом, которого он ждет от сотрудников финансовой разведки.

Глава государства призвал пересмотреть методы взаимодействия АФМ с предпринимателями.

— Все правоохранительные органы должны понимать, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов, — заявил Президент РК.

По словам Президента, серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге. Также Президент Казахстана заявил о необходимости новых подходов против финансового мошенничества.

Глава государства вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение служебного долга.

Чуть позже Президент внес изменения в ряд указов, которые касаются усиления контроля в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Указом Главы государства расширены и уточнены функции трех госорганов — Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по защите и развитию конкуренции, а также Агентства по финансовому мониторингу.

Форум волонтеров

Уходящая неделя запомнилась и форумом волонтеров, который собрал представителей молодежи из разных регионов страны. Как отметил Президент, этот год во всем мире проходит под знаком Международного года волонтеров.

Фото: Акорда

— Быть добровольцем — значит совершать благие дела, творить добро, быть примером для других, верно служить своей Родине и заботиться о ней. Только люди с благородными помыслами и чистым сердцем встают на этот путь, — отметил Глава государства, выступая на форуме.

Президент заявил, что поддерживает большинство высказанных предложений и отметил, что даст поручение воплотить в жизнь самые перспективные идеи волонтеров. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что именно в периоды суровых испытаний наши волонтеры самоотверженно трудятся, проявляя исключительную ответственность. Если в 2020 году в Казахстане насчитывалось 50 тысяч волонтеров, то сегодня их уже 300 тысяч. Глава государства поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера. В ходе выступления на Форуме волонтеров он выразил мнение о том, что следует создавать новые платформы для обмена опытом и координации волонтерских инициатив на международном уровне. В частности — нужно обеспечить дальнейшее участие Казахстана в Программе добровольцев ООН. Касым-Жомарт Токаев призвал также повышать экологическую культуру казахстанцев. Вхождение в число самых развитых стран мира — ключевой приоритет национальной стратегии.

Для развития волонтерства необходимы новые системные меры на уровне государства. Президент поручил разработать Дорожную карту развития добровольчества до 2030 года. А вот представителям бизнеса, по словам Главы государства, следует уделить особое внимание корпоративному волонтерству и активно поддерживать соответствующие проекты.

Авария на Тенгизе: итоги

После аварии на Тенгизе премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу со старшим вице-президентом компании ExxonMobil Питером Ларденом по вопросам сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Олжас Бектенов выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе.

Фото: primeminister.kz

Была отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Напомним, 18 января на месторождении Тенгиз произошел пожар, в ходе которого было эвакуировано более 450 сотрудников. На следующий день компания «Тенгизшевройл» объявила о временной приостановке производства на месторождениях Тенгиз и Королевское. Однако в скором времени компания заявила о безопасном запуске системы распределения электроэнергии и поэтапном возобновлении добычи сырой нефти. Работы по наращиванию объемов добычи будут вестись поэтапно — в зависимости от условий и технической готовности.

Между тем, в Минэнерго отметили, что Казахстан не понесет потерь из-за простоя Тенгиза в годовом эквиваленте.

Концепция «Дети Казахстана»

На уходящей неделе по итогам голосования Правительство РК утвердило единую концепцию «Дети Казахстана». Как отметил Премьер-министр Олжас Бектенов, сегодня в Казахстане порядка 7 млн детей. Это более трети всего населения страны. Концепция «Дети Казахстана» включает в себя конкретный план мероприятий по защите прав детей в области образования, здравоохранения, безопасности, социального обеспечения и семейного благополучия.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин в своем Telegram-канале отметил, что программа «Дети Казахстана» является продолжением системной и последовательной работы государства в сфере защиты прав детей. По его словам, Программа укрепляет межведомственное взаимодействие госорганов и формирует единое видение развития госполитики в интересах детей на предстоящие годы. Он также отметил, что Программа «Дети Казахстана» напрямую соответствует целому ряду Целей устойчивого развития ООН.

Правительство и депутаты

Тем временем в Правительстве подготовили правила списания пени и штрафов для бизнеса. Подробности регулирования с «чистого листа» и системные вопросы бизнеса рассмотрели на втором заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса. Основной фокус обсуждения был сосредоточен на наиболее чувствительных для малого и микробизнеса вопросах, в том числе на механизмах налогового регулирования с «чистого листа».

Фото: ГНПП «Бурабай»

Тем временем Минтуризма подготовило комплексные планы развития Алматинского горного кластера, Щучинско-Боровской курортной зоны и туристской зоны Мангистау. Подробнее их можно прочесть по ссылке. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства отметил, что проверки туристических зон выявили множество системных проблем и поручил создать координационный совет для их решения.

Депутаты Мажилиса тем временем приняли проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии». В рамках соглашения предусмотрена реализация трех крупных инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики общей установленной мощностью 1,8 ГВт, в том числе планируется строительство двух ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 300 МВт. Реализация проектов планируется на территории Павлодарской, Карагандинской и Туркестанской областей.

Также на неделе Фонд социального медстрахования передали в ведение Министерства финансов РК.

В «AMANAT» состоялось расширенное заседание республиканского партийного совета по вопросам цифрового развития и искусственного интеллекта. На нем было обсуждено, что свой IT-hub будет создан в каждом районе Казахстана.

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в Москве открыл первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК. Напомним, в текущем году Казахстан принял председательство в Евразийском экономическом союзе.

Шоу Димаша

На этой неделе стало известно, что музыкальное тревел-шоу Димаша Кудайбергена стартует в феврале на китайском телевидении. Об этом сообщил председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Газизов на заседании Правительства.

Фото: Минтуризма и спорта РК

В проекте участвуют талантливые исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Профессиональный уровень конкурсантов будет оценивать специально приглашенные международные эксперты. Димаш Кудайберген в преддверии выхода проекта в эфир уже представил его участников. На красивейших ландшафтах Казахстана впервые будут вместе звучать голоса Чжан Синьюй, Ла Даньчжу, Цай Чэнъюй из Китая, Нур Чулпон из Кыргызстана, Джерил Ли из Малайзии, Джулии Фальконе из Италии, Принца из Сербии и Нуржаса Садирбаева из Казахстана.

Победа Рыбакиной

На этой неделе внимание казахстанцев было приковано к двум громким событиям в мире спорта — выступлению Елены Рыбакиной на Australian Open и матчу алматинского «Кайрата» и английского «Арсенала».

Елена Рыбакина забрала золото первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема Australian Open-2026.

Фото: ausopen.com

В полуфинале Рыбакина взяла верх над американкой Джессикой Пегулой — 6:3, 7:6 (9:7). Напряженный матч продлился 1 час и 40 минут. Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина поднялась на третью строчку мирового рейтинга WTA после выхода в финал Australian Open — 2026. В финале Мельбурна первая ракетка Казахстана обыграла Арину Соболенко из Беларуси — 6:4, 4:6, 6:4.

Елена Рыбакина поблагодарила Казахстан после триумфа на Australian Open.

— Хочу поблагодарить вас за создание прекрасной атмосферы, это была битва. Спасибо большое Казахстану! Спасибо моим болельщикам, я чувствовала поддержку. Спасибо всем за этот турнир! Это действительно «счастливый шлем» — наслаждаюсь каждый раз, когда здесь и играю перед вами. Спасибо моей команде! Без вас меня бы здесь не было, — отметила казахстанская теннисистка.

Для Елены Рыбакиной это десятая победа подряд над игроком топ-10, 20-я победа в последних 21 матчах, второй титул турнира Большого Шлема после Уимблдона 2022 в одиночном разряде и 12-й титул в карьере.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой.

— Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах! — говорится в поздравлении.

«Кайрат» — «Арсенал»

Тем временем футбольный клуб «Кайрат» сыграл в гостях против «Арсенала» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сначала футболисты провели предматчевую тренировку на стадионе «Эмирэйтс» в Лондоне. Между тем, еще до игры главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал «Кайрат» серьезным соперником. Он отметил сильные и слабые стороны команды, а также подчеркнул, что они готовятся к непростому испытанию.

Фото: ФК «Кайрат»

И «Кайрат» действительно едва не сотворил сенсацию в матче против «Арсенала». Несмотря на то, что команды находятся в противоположных частях турнирной таблицы — «Арсенал» первый, «Кайрат» — последний, матч получился довольно напряженным, казахстанский клуб оказал достойную конкуренцию титулованному клубу английской Премьер-лиги и едва не вырвал ничью. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Арсенала». На этом «Кайрат» завершил участие в Лиге чемпионов сезона 2025/26 и будет готовиться к новому сезону, стартующему в марте.

По завершении игры главный тренер футбольного клуба «Кайрат» прокомментировал поражение в выездном матче. Наставник алматинской команды Рафаэль Уразбахтин отметил значимость полученного опыта и путь, который команда прошла в еврокубках.

Тем временем вратарь алматинского «Кайрата» Темирлан Анарбеков попал в топ-3 лучших голкиперов общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26, согласно обнародованным статистическим данным по количеству сейвов, совершенных вратарями команд-участниц. После всех 8 туров на счету Анарбекова 36 сейвов, и это третий показатель среди вратарей всех команд-участниц.