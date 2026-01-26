Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью — Президент Казахстана

— Каждое ведомство разрабатывает свои цифровые инструменты самостоятельно, причем это происходит бессистемно. В то время как одни органы успешно внедряют инновации, другие продолжают нерационально расходовать бюджетные средства, так и не находя приемлемых решений. Одним словом, это можно назвать хищением. Нет необходимости бездумно тратить деньги, пытаясь создать что-то новое. Поручаю Правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений в целях повышения их эффективности. Необходимо выстроить единую цифровую экосистему с четкой структурой и общими технологическими стандартами для силовых структур, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул актуальность защиты персональных данных граждан.

— Участились случаи утечки личных данных граждан в информационном пространстве. В целях максимальной защиты персональных сведений этой работой следует заниматься на системной основе, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью.

— Во всем мире расширяются масштабы киберпреступности, жертвами которой ежегодно становятся тысячи казахстанцев. В настоящее время раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами, это очень низкий показатель. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью. В целях реагирования на вызовы в цифровой сфере правоохранительные структуры должны работать на опережение. Необходимо мыслить инновационно, отставание в этом вопросе недопустимо, — сказал Президент.

Ранее Глава государства предложил включить принцип «Закон и Порядок» в новую редакцию Конституции.