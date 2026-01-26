Глава государства предложил включить принцип «Закон и Порядок» в новую редакцию Конституции

- Учитывая крайне сложную ситуацию в ряде зарубежных государств, нет никаких сомнений в верности проводимой нами политики. «Закон и Порядок» необходимо рассматривать в качестве основополагающего принципа государственной политики. Несомненно, этот жизненно важный постулат никогда не утратит своей актуальности. Считаю, что он обязательно должен быть включен в новую редакцию Конституции. Важная роль в его реализации отводится Генеральной прокуратуре, сотрудники которой не имеют права быть равнодушными и спокойно взирать на нарушения закона - сказал Президент.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что в стране проводятся масштабные преобразования, в рамках которых предстоит осуществить конституционную реформу и перейти к качественно новой политической системе. Он напомнил, что современные реалии требуют активного внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы жизни общества.