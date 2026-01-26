РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:42, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Переход к качественно новой политической системе — Президент провел совещание в Генпрокуратуре

    Президент провел совещание в Генеральной прокуратуре, говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

    Президент провел совещание в Генеральной прокуратуре 
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что в стране проводятся масштабные преобразования, в рамках которых предстоит осуществить конституционную реформу и перейти к качественно новой политической системе. Он напомнил, что современные реалии требуют активного внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы жизни общества.

    В ходе совещания выступили Генеральный прокурор Берик Асылов, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, помощник Президента Куанышбек Есекеев, министр внутренних дел Ержан Саденов.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Генпрокуратура Искусственный интеллект Прокуратура ИИ Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Автор
