Правительство приняло единую концепцию «Дети Казахстана»

Как отметил Премьер-министр Олжас Бектенов, сегодня в Казахстане — порядка 7 млн детей. Это более трети всего населения страны.

— От того, в каких условиях растут наши дети, зависит будущее страны. Именно поэтому Главой государства на Национальном курултае было поручено разработать единую Концепцию «Дети Казахстана». Всесторонняя забота о детях — это наш главный приоритет, и государством принимается комплекс мер по улучшению качества жизни детей, — сказал он.

Концепция «Дети Казахстана» включает в себя конкретный план мероприятий по защите прав детей в области образования, здравоохранения, безопасности, социального обеспечения и семейного благополучия.

Премьер-министр поручил Министерству просвещения совместно с заинтересованными государственными органами, акиматами обеспечить качественное и своевременное исполнение всех мероприятий Концепции, а также организовать информационную кампанию по ее реализации.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства представила единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. Общий объем финансирования мероприятий в рамках концепции составляет 1,3 трлн тенге.