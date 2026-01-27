РУ
    13:08, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Правительство приняло единую концепцию «Дети Казахстана»

    По итогам голосования Правительство РК утвердило единую концепцию «Дети Казахстана», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: t.me/KZgovernment

    Как отметил Премьер-министр Олжас Бектенов, сегодня в Казахстане —  порядка 7 млн детей. Это более трети всего населения страны. 

    — От того, в каких условиях растут наши дети, зависит будущее страны. Именно поэтому Главой государства на Национальном курултае было поручено разработать единую Концепцию «Дети Казахстана». Всесторонняя забота о детях — это наш главный приоритет, и государством принимается комплекс мер по улучшению качества жизни детей, — сказал он. 

    Концепция «Дети Казахстана» включает в себя конкретный план мероприятий по защите прав детей в области образования, здравоохранения, безопасности, социального обеспечения и семейного благополучия.

    Премьер-министр поручил Министерству просвещения совместно с заинтересованными государственными органами, акиматами обеспечить качественное и своевременное исполнение всех мероприятий Концепции, а также организовать информационную кампанию по ее реализации.

    Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства представила  единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. Общий объем финансирования мероприятий в рамках концепции составляет 1,3 трлн тенге.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
