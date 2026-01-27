РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Потребуется 1,3 трлн тенге: концепцию «Дети Казахстана» представили в Правительстве

    Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства представила разработанную в рамках поручений Главы государства единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    каток, ледовый каток, дети
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Концепция подготовлена совместно с Уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей.

    — Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. Для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге, — сообщила Жулдыз Сулейменова.

    В рамках концепции планируется: 

    • масштабирование идеологемы «Заң мен тәртіп»; 
    • внедрение часа педагога-психолога в школах; 
    • осуществлять воспитание детей в духе «Адал азамат»; 
    • открытие кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия; 
    • создание единой цифровой платформы психологической диагностики;
    • обеспечить 100% охват менторами детей, требующих внимания.

    Также предусмотрено внедрение технологий ИИ в камеры видеонаблюдения для выявления буллинга, усиление ответственности интернет-платформ за неудаление противоправного контента и другое.

    Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила, что пилотный проект по объединению алгебры и геометрии в школе приостановлен

    Теги:
    Жулдыз Сулейменова Минпросвещения РК Дети Образование школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают