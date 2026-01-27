Потребуется 1,3 трлн тенге: концепцию «Дети Казахстана» представили в Правительстве

Концепция подготовлена совместно с Уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей.

— Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. Для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге, — сообщила Жулдыз Сулейменова.

В рамках концепции планируется:

масштабирование идеологемы «Заң мен тәртіп»;

внедрение часа педагога-психолога в школах;

осуществлять воспитание детей в духе «Адал азамат»;

открытие кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия;

создание единой цифровой платформы психологической диагностики;

обеспечить 100% охват менторами детей, требующих внимания.

Также предусмотрено внедрение технологий ИИ в камеры видеонаблюдения для выявления буллинга, усиление ответственности интернет-платформ за неудаление противоправного контента и другое.

