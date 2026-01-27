Потребуется 1,3 трлн тенге: концепцию «Дети Казахстана» представили в Правительстве
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства представила разработанную в рамках поручений Главы государства единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Концепция подготовлена совместно с Уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей.
— Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. Для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге, — сообщила Жулдыз Сулейменова.
В рамках концепции планируется:
- масштабирование идеологемы «Заң мен тәртіп»;
- внедрение часа педагога-психолога в школах;
- осуществлять воспитание детей в духе «Адал азамат»;
- открытие кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия;
- создание единой цифровой платформы психологической диагностики;
- обеспечить 100% охват менторами детей, требующих внимания.
Также предусмотрено внедрение технологий ИИ в камеры видеонаблюдения для выявления буллинга, усиление ответственности интернет-платформ за неудаление противоправного контента и другое.
