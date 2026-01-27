Объединять алгебру и геометрию в школах Казахстана не будут - Минпросвещения

Все дисциплины, включая алгебру и геометрию, будут изучаться отдельно, чтобы сохранить фундаментальные знания и снизить нагрузку на учителей.

— Да, в 2025 году на коллегии было принято, оказывается, решение, что нужно будет объединить предметы. Это физика, химия, биология — в естественные науки; алгебру и геометрию — в математику. Также всемирную историю, основы права и социальные науки. Да, эта реформа приостановлена, потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучаться отдельно. Это вопрос также нагрузки учителей, поэтому мы вопрос обсудили с учительским сообществом. Мы этот вопрос проанализировали, и чтобы наши дети в цифровом мире хорошо знали фундаментальные предметы, мы приостановили данную реформу. Апробация прошла, но все предметы будут изучаться отдельно, и объединения предметов не будет, — заявила она на брифинге в Правительстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в школах Казахстана в качестве пилотного проекта планируют внедрить объединенную программу.