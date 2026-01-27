РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:57, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Объединять алгебру и геометрию в школах Казахстана не будут - Минпросвещения

    Министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила, что пилотный проект по объединению предметов в школе приостановлен, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Министр просвещения Жулдыз Сулейменова
    Фото: t.me/KZgovernment

    Все дисциплины, включая алгебру и геометрию, будут изучаться отдельно, чтобы сохранить фундаментальные знания и снизить нагрузку на учителей.

    — Да, в 2025 году на коллегии было принято, оказывается, решение, что нужно будет объединить предметы. Это физика, химия, биология — в естественные науки; алгебру и геометрию — в математику. Также всемирную историю, основы права и социальные науки. Да, эта реформа приостановлена, потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучаться отдельно. Это вопрос также нагрузки учителей, поэтому мы вопрос обсудили с учительским сообществом. Мы этот вопрос проанализировали, и чтобы наши дети в цифровом мире хорошо знали фундаментальные предметы, мы приостановили данную реформу. Апробация прошла, но все предметы будут изучаться отдельно, и объединения предметов не будет, — заявила она на брифинге в Правительстве.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в школах Казахстана в качестве пилотного проекта планируют внедрить объединенную программу.

    Теги:
    Жулдыз Сулейменова Минпросвещения РК Образование школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают