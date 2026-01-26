РУ
    14:58, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства заявил об опасности использования ИИ для распространения деструктивного контента

    Глава государства на совещании в Генеральной прокуратуре отметил, что следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства заявил об опасности использования ИИ для распространения деструктивного контента
    Фото: Акорда

    — Стремительное развитие технологий сопровождается серьезной трансформацией информационного пространства. Есть и такие, кто намеренно распространяет деструктивный контент, сеет раздор в обществе, противопоставляя граждан друг другу. Все это выливается в ненужные и даже опасные дискуссии, в которых главенствует язык вражды. Искусственный интеллект в руках таких деятелей превращается в информационное оружие, противоправный контент штампуется конвейерным потоком. Такие действия недопустимы. Необходимо давать правовую оценку деятельности подобных лиц и привлекать их к ответственности. Следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента.

    Напомним, что Президент провел совещание в Генеральной прокуратуре.

    Глава государства предложил включить принцип «Закон и Порядок» в новую редакцию Конституции и кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью.

    Также провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
