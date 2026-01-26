Глава государства заявил об опасности использования ИИ для распространения деструктивного контента
Глава государства на совещании в Генеральной прокуратуре отметил, что следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Стремительное развитие технологий сопровождается серьезной трансформацией информационного пространства. Есть и такие, кто намеренно распространяет деструктивный контент, сеет раздор в обществе, противопоставляя граждан друг другу. Все это выливается в ненужные и даже опасные дискуссии, в которых главенствует язык вражды. Искусственный интеллект в руках таких деятелей превращается в информационное оружие, противоправный контент штампуется конвейерным потоком. Такие действия недопустимы. Необходимо давать правовую оценку деятельности подобных лиц и привлекать их к ответственности. Следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента.
Напомним, что Президент провел совещание в Генеральной прокуратуре.
Глава государства предложил включить принцип «Закон и Порядок» в новую редакцию Конституции и кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью.
Также провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции поручил Касым-Жомарт Токаев.