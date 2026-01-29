Президент Казахстана внес изменения в функции АФМ, АЗРК и АРРФР

Указом Главы государства расширены и уточнены функции трех госорганов – Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по защите и развитию конкуренции, а также Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно документу, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка получило уточненные полномочия по контролю и надзору за соблюдением законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. В сферу его контроля также включены Экспортно-кредитное агентство Казахстана, филиалы банков и страховых организаций–нерезидентов, страховые брокеры-нерезиденты и национальный оператор почты.

Изменения внесены и в функции Агентства по защите и развитию конкуренции. Одна из функций ведомства изложена в новой редакции:

осуществление контроля за соблюдением товарными биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, и клиринговыми центрами товарных бирж законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также в положении появилось дополнение функции:

утверждение по согласованию с уполномоченным органом по финансовому мониторингу требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающих сделки с биржевыми товарами, и клиринговых центров товарных бирж.

В Положение об Агентстве по финансовому мониторингу внесены изменения. Ряд статей изложен в новой редакции:

при наличии оснований полагать, что деятельность физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, направление информации в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией и уведомление об этом Генеральной прокуратуры РК;

ведение и определение порядка ведения списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников;

определение совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан порядка подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

определение по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной деятельности клиента.

Положение об АФМ дополнили следующими функциями:

направление информации о наличии отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

принятие мер по противодействию теневой экономике в пределах своей компетенции;

координация работы по проведению оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и реализация мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 8) (за исключением аудиторских организаций), 13), 15), 16), 18), 21) и 22) пункта 1 статьи 3 Закона, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Законом;

разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

определение порядка надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле;

определение порядка ведения личного кабинета.

Указ вступил в силу.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, где поручил АФМ усилить аналитическую работу с использованием ИИ, назвал главную миссию службы по финансовому мониторингу и призвал АФМ пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями.