Необходим принципиально новый подход — Токаев о работе АФМ

Президент поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником — Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований в стране, успешно справляется с возложенными на него задачами.

— В целом, за такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу. Выражаю благодарность всем сотрудникам ведомства. Однако сейчас не время для самоуспокоенности. Перед нами — высокие цели и масштабная работа. В эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нам необходим принципиально новый подход к работе. Об этом я уже говорил в интервью газете Turkistan и на заседании Национального курултая, — заявил Глава государства.