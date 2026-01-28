РУ
    14:24, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Необходим принципиально новый подход — Токаев о работе АФМ

    Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Президент поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником — Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований в стране, успешно справляется с возложенными на него задачами.

    — В целом, за такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу. Выражаю благодарность всем сотрудникам ведомства. Однако сейчас не время для самоуспокоенности. Перед нами — высокие цели и масштабная работа. В эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нам необходим принципиально новый подход к работе. Об этом я уже говорил в интервью газете Turkistan и на заседании Национального курултая, — заявил Глава государства.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
