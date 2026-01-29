РУ
    12:43, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Темирлан Анарбеков вошел в топ-3 лучших вратарей Лиги чемпионов

    Вратарь алматинского «Кайрата» Темирлан Анарбеков попал в число лучших голкиперов общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26, передает Kazinform.

    Темирлан Анарбеков
    Фото: anarbekov_temirlan77 / instagram

    Согласно обнародованным статистическим данным по количеству сейвов, совершенных вратарями команд-участниц общего этапа Лиги чемпионов, казахстанский футболист попал в число лидеров.

    После всех 8 туров на счету Анарбекова 36 сейвов, и это третий показатель среди вратарей всех команд-участниц.

    Лидером рейтинга стал российский вратарь норвежского клуба «Бодо Глимт» Никита Хайкин, отразивший 49 ударов в створ ворот, на втором месте – бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа (41 сейв). Ниже Анарбекова в рейтинге расположились аргентинец Хиронимо Рулли из французского клуба «Марсель Олимпик» (также 36 сейвов) и чех Йиндржих Станек из пражской «Славии» (34 сейва).

    В первых двух играх «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов в воротах стоял Шерхан Калмурза, сделавший 11 сейвов.

    Напомним, что в завершающем матче общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 «Кайрат» в гостях минимально уступил лондонскому «Арсеналу». Всего по итогам Лиги чемпионов алматинский клуб занял 32 место, набрав одно очко в восьми играх. 

