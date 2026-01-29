«Кайрат» едва не сотворил сенсацию в матче против «Арсенала»

Несмотря на то, что команды находятся в противоположных частях турнирной таблицы — «Арсенал» первый, «Кайрат» — последний, матч получился довольно напряженным, казахстанский клуб оказал достойную конкуренцию титулованному клубу Английской Премьер-лиги и едва не вырвал ничью.

В первом тайме было забито 4 гола. Три мяча в ворота «Кайрата» забил «Арсенал», кайратовцы ответили голом Жоржиньо с пенальти.

Второй тайм «Кайрат» провел образцово, не позволив звездному сопернику забить. Правда, один раз «Арсенал» все-таки поразил ворота Анарбекова, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Более того, «Кайрат» забил второй гол, отличился Рикардиньо под занавес игры. На то, чтобы развить успех алматинцам не хватило времени.

Итоговый счет — 3:2 в пользу «Арсенала»

Другой важный момент. Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин произвел ряд замен, благодаря чему на поле одновременно оказались сразу 7 из 11 казахстанских футболистов.

Помимо вышедших в старте Александра Мрынского, Темирлана Анарбекова, Александра Широбокова и Адилета Садыбекова на поле появились Дамир Касабулат, Лев Кургин и Рамазан Багдат. Еще один казахстанец из стартового состава Еркин Тапалов был заменен на легионера.

На этом «Кайрат» завершил участие в Лиге чемпионов сезона-2025/26 и будет готовиться к новому сезону, стартующему в марте.



