    01:48, 29 Январь 2026 | GMT +5

    «Арсенал» увеличил преимущество в игре с «Кайратом»

    Лондонский «Арсенал» увеличил преимущество в матче против алматинского «Кайрата» в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Счет в игре был открыт уже на второй минуте — отличился Виктор Дьёкереш. Однако «Кайрат» быстро восстановил равновесие: на седьмой минуте Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.

    На 16-й минуте встречи «Арсенал» вновь вышел вперед — гол на свой счет записал Кай Хаверц. Таким образом, после 18 минут игры счет стал 2:1 в пользу лондонского клуба.

    На 38-й минуте Габриэль Мартинелли довел преимущество хозяев до двух мячей, сделав счет 3:1. У арбитров возникли подозрения на положение «вне игры», однако после тихой проверки VAR было подтверждено, что гол был забит по правилам.

    Отметим, что перед началом тура «Арсенал» уверенно лидировал в общем этапе турнира, набрав 21 очко после семи матчей. Алматинский «Кайрат» занимал последнее место в турнирной таблице, имея в активе один балл.

    Узнать, где посмотреть матч «Арсенал» — «Кайрат», можно здесь.

