«Арсенал» увеличил преимущество в игре с «Кайратом»

Счет в игре был открыт уже на второй минуте — отличился Виктор Дьёкереш. Однако «Кайрат» быстро восстановил равновесие: на седьмой минуте Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.

На 16-й минуте встречи «Арсенал» вновь вышел вперед — гол на свой счет записал Кай Хаверц. Таким образом, после 18 минут игры счет стал 2:1 в пользу лондонского клуба.

На 38-й минуте Габриэль Мартинелли довел преимущество хозяев до двух мячей, сделав счет 3:1. У арбитров возникли подозрения на положение «вне игры», однако после тихой проверки VAR было подтверждено, что гол был забит по правилам.

Отметим, что перед началом тура «Арсенал» уверенно лидировал в общем этапе турнира, набрав 21 очко после семи матчей. Алматинский «Кайрат» занимал последнее место в турнирной таблице, имея в активе один балл.

