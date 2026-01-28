РУ
    Где смотреть матч «Кайрат» — «Арсенал» в Лиге чемпионов

    В ночь с 28 на 29 января в Лондоне (Англия) состоится матч восьмого тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором «Арсенал» примет «Кайрат», передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    ФК «Кайрат»
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Прямая трансляция матча «Арсенал» — «Кайрат» начнется в 01:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan».

    После семи сыгранных матчей «Арсенал» является абсолютным лидером общего этапа: команда Микеля Артеты одержала семь побед и набрала 21 очко. «Арсенал» обыграл «Атлетик» (2:0), «Атлетико» (4:0), «Олимпиакос» (2:0), «Славию» (3:0), «Баварию» (3:1), «Брюгге» (3:0) и «Интер» (3:1). «Кайрат» же на данный момент занимает последнее, 36-е место — за семь игр подопечные Рафаэля Уразбахтина смогли набрать лишь одно очко. Казахстанский клуб сыграл вничью с «Пафосом» (0:0) и проиграл «Спортингу» (1:4), «Реалу» (0:5), «Интеру» (1:2), «Копенгагену» (2:3), «Олимпиакосу» (0:1) и «Брюгге» (1:4).

    Ранее на предматчевой пресс-конференции главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин и вратарь Темирлан Анарбеков высказались о своих ожиданиях от предстоящего матча о матче с «Арсеналом».

