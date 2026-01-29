«Кайрат» забил «Арсеналу» в Лондоне

Лондонский клуб открыл счет уже на второй минуте встречи — голом отметился Виктор Дьёкереш. Однако казахстанская команда быстро восстановила равновесие: на седьмой минуте Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.

«Кайрат» вышел на поле в следующем составе: Анарбеков, Мата, Садыбеков, Жоржиньо, Мартынович, Глэйзер, Тапалов, Мрынский, Широбоков, Эдмилсон, Сорокин.

Отметим, что перед очной встречей «Арсенал» лидировал в общем этапе турнира, набрав 21 очко после семи матчей. «Кайрат» на тот момент замыкал турнирную таблицу, имея в активе один балл.

