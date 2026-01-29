Желто-черные в сердце Англии: атмосфера вокруг матча «Арсенал» — «Кайрат»

Хотя стартовый свисток прозвучит в 20:00 по лондонскому времени, район вокруг 60-тысячного стадиона «Эмирэйтс» начинает оживать задолго до матча. Уже за два-три часа до игры улицы на севере Лондона заполняются людьми в красно-белых шарфах.

Фото: Kazinform

Болельщики «Арсенала» традиционно собираются в пабах. Многие из них работают в особом режиме: внутрь пускают только по билетам на матч и исключительно тех, кто поддерживает хозяев.

В пабах царит привычная для лондонских футбольных вечеров атмосфера: пинты эля, обсуждение стартового состава и бесконечные споры о перспективах команды сразу в четырех турнирах — Английской премьер-лиге, Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов.

Фото: Kazinform

На этом фоне особенно заметно присутствие гостей из Казахстана. Болельщики «Кайрата» подтягиваются небольшими группами: кто-то в клубной атрибутике, кто-то с флагами, кто-то просто с шарфами. Лондон привык к международным матчам, но желто-черные цвета и небесный флаг Казахстана в этот вечер особенно привлекают внимание.

Фото: Kazinform

Клубу было выделено две тысячи билетов на гостевой фан-сектор, и все они были раскуплены всего за полтора часа после открытия продаж. Среди обладателей билетов, не только те, кто специально прилетел из Алматы и других городов Казахстана, но и казахстанцы, проживающие в Великобритании.

Входы на стадион открываются за два часа до начала игры, и к этому моменту транспортная система района работает на пределе. Станции метро, автобусы и пригородные электрички переполнены. Те, кто приехал на автомобилях, вынуждены оставлять их далеко за пределами стадиона и продолжать путь пешком — привычная картина для матчей такого уровня в Лондоне. Поток людей не прекращается ни на минуту.

Фото: Kazinform

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Контроль начинается задолго до входа на трибуны. Действуют строгие правила проноса вещей: сумки размером больше формата А4, видеокамеры, стеклянные бутылки, включая парфюмерию, зонты и некоторые другие предметы на стадион проносить запрещено.

Фото: Kazinform

Для тех, кто не знал об этом заранее, организованы камеры хранения, однако они находятся на станции «Кингс-Кросс», в нескольких километрах от «Эмирэйтс». Так что некоторым болельщикам предстоит дополнительная прогулка по вечернему Лондону — своеобразная плата за невнимательность.

Впрочем, этот путь можно превратить в небольшой туристический бонус: именно с платформы 9¾ вокзала «Кингс-Кросс», по сюжету книг Джоан Роулинг, Гарри Поттер отправлялся в Хогвартс, а тележка в стене давно стала одной из самых популярных фотолокаций города.

Фото: Kazinform

Чем ближе стартовый свисток, тем веселее становится атмосфера вокруг стадиона. Песни и кричалки, уличные торговцы с шарфами и программками создают особую футбольную атмосферу этого вечера в Лондоне. И уже ясно, что вне зависимости от результата алматинский клуб в этот вечер не останется без поддержки в самом сердце футбольной Англии.

Ранее игроки «Кайрата» провели предматчевую тренировку на стадионе «Эмирэйтс».