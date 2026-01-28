Казахстан не понесет потерь из-за простоя Тенгиза в годовом эквиваленте — глава Минэнерго

По его словам, на сегодня день из-за инцидента потери составили 900 тыс. тонн нефти.

— Ущерб в деньгах можно считать по-разному, там сложный механизм расчета государством. Там есть роялти, налоги, там есть доля республики, Казмунайгаза. Поэтому как только мы полностью проведем все ремонты и установим весь объем потерь, мы всем вам данные дадим, — сказал Аккенженов.

Министр добавил, что уже провел встречи с руководством корпорации Chevron и Тенгизшевройл, которые пообещали компенсировать недостающий объем добычи.

— Поэтому в целом в годовом эквиваленте мы ожидаем, что Казахстан не потеряет ничего, — заявил он.

Напомним, в январе 2026 года на месторождении Тенгиз произошел пожар: было эвакуировано более 450 сотрудников. Тогда оператор ТШО заявил о временной приостановке производства на месторождениях Тенгиз и Королевское.

Ситуацию прокомментировали в Минэнерго: в связи с технологическим нарушением была создана комиссия. 26 января Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел переговоры с ExxonMobil, в ходе которых выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе. Была отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.