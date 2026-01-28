РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:18, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан не понесет потерь из-за простоя Тенгиза в годовом эквиваленте — глава Минэнерго

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов прокомментировал последствия аварии на Тенгизском месторождении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По его словам, на сегодня день из-за инцидента потери составили 900 тыс. тонн нефти.

    — Ущерб в деньгах можно считать по-разному, там сложный механизм расчета государством. Там есть роялти, налоги, там есть доля республики, Казмунайгаза. Поэтому как только мы полностью проведем все ремонты и установим весь объем потерь, мы всем вам данные дадим, — сказал Аккенженов. 

    Министр добавил, что уже провел встречи с руководством корпорации Chevron и Тенгизшевройл, которые пообещали компенсировать недостающий объем добычи.

    — Поэтому в целом в годовом эквиваленте мы ожидаем, что Казахстан не потеряет ничего, — заявил он.

    Напомним, в январе 2026 года на месторождении Тенгиз произошел пожар: было эвакуировано более 450 сотрудников. Тогда оператор ТШО заявил о временной приостановке производства на месторождениях Тенгиз и Королевское.

    Ситуацию прокомментировали в Минэнерго: в связи с технологическим нарушением была создана комиссия. 26 января Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел переговоры с ExxonMobil, в ходе которых выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе. Была отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Теги:
    Тенгиз Нефть/газ Тенгизшевройл Минэнерго РК Нефть Ерлан Аккенженов Авария
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают