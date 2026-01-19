РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:35, 19 Январь 2026 | GMT +5

    На месторождениях Тенгиз и Королевское временно прекращена добыча нефти

    Оператор месторождения «Тенгизшевройл» подтвердил приостановку производства нефти на Тенгизе и Королевском. Решение принято на фоне технических проблем с электроснабжением, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Тенгизшевройл» увеличит добычу нефти
    Фото: tengizchevroil.com

    В компании пояснили, что остановка связана с ситуацией, затронувшей отдельные системы распределения электроэнергии. При этом ситуация не представляет угрозы для персонала, пострадавших нет.

    — Технические службы активно работают над установлением первопричины, и их приоритетом является безопасное устранение возникшей ситуации, — сообщили в пресс-службе оператора месторождений ТОО «Тенгизшевройл».

    В компании также подчеркивают, что находятся в тесном взаимодействии с государственными органами с целью минимизации возможных последствий сложившейся ситуации. При этом месторождение Тенгиз и связанные с ним производственные объекты остаются в безопасном состоянии, решение о приостановке носит превентивный характер.

    Ранее на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было. В «Тенгизшевройле» заявляли, что производственная деятельность продолжалась в штатном режиме.

    Татьяна Корякина
