На месторождениях Тенгиз и Королевское временно прекращена добыча нефти
Оператор месторождения «Тенгизшевройл» подтвердил приостановку производства нефти на Тенгизе и Королевском. Решение принято на фоне технических проблем с электроснабжением, передает корреспондент агентства Kazinform.
В компании пояснили, что остановка связана с ситуацией, затронувшей отдельные системы распределения электроэнергии. При этом ситуация не представляет угрозы для персонала, пострадавших нет.
— Технические службы активно работают над установлением первопричины, и их приоритетом является безопасное устранение возникшей ситуации, — сообщили в пресс-службе оператора месторождений ТОО «Тенгизшевройл».
В компании также подчеркивают, что находятся в тесном взаимодействии с государственными органами с целью минимизации возможных последствий сложившейся ситуации. При этом месторождение Тенгиз и связанные с ним производственные объекты остаются в безопасном состоянии, решение о приостановке носит превентивный характер.
Ранее на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было. В «Тенгизшевройле» заявляли, что производственная деятельность продолжалась в штатном режиме.