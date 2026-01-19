На месторождениях Тенгиз и Королевское временно прекращена добыча нефти

В компании пояснили, что остановка связана с ситуацией, затронувшей отдельные системы распределения электроэнергии. При этом ситуация не представляет угрозы для персонала, пострадавших нет.

— Технические службы активно работают над установлением первопричины, и их приоритетом является безопасное устранение возникшей ситуации, — сообщили в пресс-службе оператора месторождений ТОО «Тенгизшевройл».

В компании также подчеркивают, что находятся в тесном взаимодействии с государственными органами с целью минимизации возможных последствий сложившейся ситуации. При этом месторождение Тенгиз и связанные с ним производственные объекты остаются в безопасном состоянии, решение о приостановке носит превентивный характер.

Ранее на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было. В «Тенгизшевройле» заявляли, что производственная деятельность продолжалась в штатном режиме.