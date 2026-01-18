РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:54, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Пожар на месторождении Тенгиз: эвакуированы более 450 работников

    По информации компании, воспламенение произошло на электрогенераторах, пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: из социальных сетей

    Пожар на заводе третьего поколения в Жылыйоском районе зафиксирован 18 января утром. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

    Указывается, что на Тенгизе произошло два возгорания на электрогенераторах. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме

    — Безопасность сотрудников остаётся главным приоритетом ТШО. Компания проводит оценку первопричин произошедшего в соответствии с установленными процедурами. В остальном ТШО не комментирует отдельные детали своей операционной деятельности, — сообщили в ТОО «Тенгизшевройл».

    Согласно информации, распространённой компанией «КазМунайГаз», сначала произошло возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на ГТЭС-4. Персонал был эвакуирован в безопасное место. Аварийная служба ТШО устранила возгорание. Пострадавших не было. Позже (примерно в 11:20) произошло возгорание трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4. Возгорание также было ликвидировано, пострадавших нет.

    — Незамедлительно об инциденте был оповещен ДЧС. Причины возгорания выясняются. В настоящее время ситуация под контролем, — говорится в сообщении КМГ.

    Напомним, летом 2025 года сообщалось о штрафе в отношении Тенгизшевройл в 639,6 млн тенге за выбросы вредных веществ.

