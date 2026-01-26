Авария на Тенгизе: Премьер-министр РК провел переговоры с ExxonMobil

Премьер-министр выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе. Отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии в кратчайшие сроки и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Выражена общая заинтересованность в стабильном функционировании важного инфраструктурного объекта.

Кроме того, в ходе встречи рассмотрены меры по дальнейшему повышению эффективности освоения углеводородных месторождений. Отдельное внимание уделено вопросам развития геологоразведки. Данные направления отвечают задачам, поставленным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая.

Участники встречи также уделили внимание производственным планам на текущий год.

В 2025 году добыча нефти на Тенгизском месторождении в связи с завершением Проекта будущего расширения составила более 39 млн тонн, на Кашагане – свыше 18 млн тонн. Общий объем отгрузки энергоресурсов через Каспийский трубопроводный консорциум составил 70,5 млн тонн, из них казахстанской нефти – 63,8 млн тонн.

Напомним, 18 января на месторождении Тенгиз произошел пожар, в ходе которого было эвакуировано более 450 сотрудников. На следующий день компания «Тенгизшевройл» объявила о временной приостановке производства на месторождениях Тенгиз и Королевское.

В мае 2025 года сообщалось о том, что Казахстан и ExxonMobil усиливают партнерство по проектам на Тенгизе и Кашагане.