В Казахстане подготовили правила списания пени и штрафов для бизнеса

Сегодня в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось второе заседание Проектного офиса внедрения Налогового кодекса. Основной фокус обсуждения был сосредоточен на наиболее чувствительных для малого и микробизнеса вопросах, в том числе на механизмах налогового регулирования с «чистого листа».

В первую очередь рассмотрены конкретные корректировки налогового администрирования в переходный период. Как было отмечено, в рамках корректировок по принципу с «чистого листа» до 1 января 2026 года субъекты малого и микробизнеса освобождаются от налоговых проверок и камерального контроля, а также от привлечения к административной ответственности. При этом предусмотрен ряд исключений, о которых Комитет государственных доходов ранее проинформировал через официальные каналы.

— 17 декабря 2025 года Правительством было принято решение о корректировке налогового администрирования на переходный период. В развитие этого решения разработаны правила списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности до 1 апреля текущего года, пересмотрены процедуры ликвидации и прекращения деятельности субъектов предпринимательства, а также изменены подходы к камеральному контролю в отношении малого и микробизнеса. Проекты соответствующих нормативных правовых актов размещены на портале «Открытые НПА» и планируются к принятию в начале февраля, — проинформировал на заседании заместитель председателя Комитета госдоходов Жанибек Нуржанов.

Отмечено, что по нарушениям, связанным с постановкой на учет по НДС и сформировавшимся до 2026 года, административные дела возбуждаться не будут, а ранее вынесенные органами государственных доходов дела подлежат прекращению. Эти меры направлены на обеспечение максимально комфортного перехода бизнеса к новым условиям налогового администрирования.

По итогам заседания КГД и НПП «Атамекен» договорились о проведении расширенного совещания с участием предпринимателей для разъяснения практики применения норм регулирования с «чистого листа».

За прошедшую неделю в Комитет государственных доходов через call-центр и телеграм-бот Salykbot поступило 19,4 тыс. обращений, в Министерство национальной экономики — 50, в НПП «Атамекен» — 14. Основной поток прикладных вопросов поступает через каналы КГД. Чаще всего предпринимателей интересуют выбор налогового режима, работа в кабинете налогоплательщика, выписка электронных счетов-фактур и текущие процедурные вопросы. По таким обращениям разъяснения даются оперативно.

В результате системной разъяснительной работы зафиксировано снижение нагрузки на call-центр КГД: если ранее ежедневно поступало порядка 5,5 тыс. обращений, то в настоящее время — около 4,7 тыс. в день.

Вопросы системного характера аккумулируются в Министерстве национальной экономики и НПП «Атамекен». В их числе — применение ставок НДС по долгосрочным договорам, налогообложение ОСИ, условия налогообложения организаций, в которых работают лица с инвалидностью, применение различных ставок НДС и освобождений в сфере медицины, а также расширение перечня видов деятельности для самозанятых.

Один из примеров таких обращений привел заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов. Речь идет об отмене льгот по НДС в сфере медицины. Согласно Налоговому кодексу, освобождение от НДС оборотов по реализации и импорту лекарственных средств сохраняется только в рамках ГОБМП и ОСМС, а также при лечении социально значимых и орфанных заболеваний. При этом лекарственные средства, реализуемые в коммерческом сегменте, медицинские изделия, а также материалы и комплектующие для их производства подлежат обложению НДС по ставке 5% с 2026 года и 10% — в дальнейшем. Это, по мнению бизнеса, может привести к росту расходов конечных потребителей.

Дополнительно отмечены риски дефицита лекарственных средств и медицинских изделий в коммерческом сегменте в условиях установленных предельных цен, а также то, что обороты по реализации и импорту фармацевтических субстанций и оборудования для производства лекарств и медицинских изделий будут облагаться НДС по базовой ставке 16%.

Серик Жумангарин отдельно поднял вопрос необходимости масштабной разъяснительной работы по использованию информационных систем налоговых органов. Было отмечено, что при активном развитии цифровых сервисов не все пользователи успевают адаптироваться к изменениям. В этой связи требуется выработка понятных алгоритмов обучения, в том числе с использованием цифровых помощников, а также обеспечение постоянной обратной связи с бизнесом.

Работа по формированию пула системных вопросов будет продолжена на текущей неделе. Вопросы, требующие решений на уровне Проектного офиса, вынесут на рассмотрение на следующем заседании, запланированном на понедельник.

Первое совещание по организации работы проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса прошло в Правительстве ранее.