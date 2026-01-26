РУ
    13:01, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Добычу нефти после пожара возобновили на Тенгизе

    Компания «Тенгизшевройл» заявила о безопасном запуске системы распределения электроэнергии и поэтапном возобновлении добычи сырой нефти, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Тенгизшевройл»
    Фото: Министерство энергетики

    Как сообщили представители организации, работы по наращиванию объемов добычи будут вестись поэтапно — в зависимости от условий и технической готовности.

    — Компания остается приверженной обеспечению безопасной и надежной производственной деятельности. Помимо этого, ТШО не комментирует конкретные детали своей производственной деятельности, — прозвучало в комментарии. 

    Напомним, в январе 2026 года на месторождении Тенгиз произошел пожар: было эвакуировано более 450 сотрудников. Тогда, оператор ТШО заявил о прекращении добычи нефти. Ситуацию прокомментировали в Минэнерго: в связи с технологическим нарушением была создана комиссия. 26 января Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел переговоры с ExxonMobil, в ходе которых выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе. Была отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Дарья Аверченко
