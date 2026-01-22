Минэнерго прокомментировало ситуацию на производственных объектах Тенгизшевройл

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев находится непосредственно на месторождении Тенгиз для мониторинга ситуации и координации взаимодействия с оператором.

Министерство энергетики сообщает, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия.

В ее состав вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, Управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО «KEGOC» и представители ТОО «Тенгизшевройл».

Касательно временной приостановки добычи: данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования.

В настоящее время комиссия проводит детальный технический анализ причин произошедшего. Все официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии.

Напомним, пожар на заводе третьего поколения в Жылыйоском районе зафиксирован 18 января утром.