    Минэнерго прокомментировало ситуацию на производственных объектах Тенгизшевройл

    Министерство энергетики РК сообщает, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия, передает Kazinform.

    Минэнерго прокомментировало ситуацию на производственных объектах ТОО «Тенгизшевройл»
    Фото: Министерство энергетики РК

    Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев находится непосредственно на месторождении Тенгиз для мониторинга ситуации и координации взаимодействия с оператором. 

    Министерство энергетики сообщает, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия.

    В ее состав вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, Управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО «KEGOC» и представители ТОО «Тенгизшевройл».

    Касательно временной приостановки добычи: данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования.

    В настоящее время комиссия проводит детальный технический анализ причин произошедшего. Все официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии.

    Напомним, пожар на заводе третьего поколения в Жылыйоском районе зафиксирован 18 января утром. 

