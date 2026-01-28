РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:27, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Президент назвал главную миссию службы по финансовому мониторингу

    Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, отметив, что не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент назвал главную миссию службы по финансовому мониторингу
    Фото: Акорда

    — Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации — этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача. Главная миссия службы по финансовому мониторингу предельно ясна: обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа. Качественная реализация этой важной задачи напрямую зависит от вашей работы, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Криптовалюта Акорда Мошенничество Президент Казахстана АФМ
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают