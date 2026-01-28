Президент назвал главную миссию службы по финансовому мониторингу

— Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации — этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача. Главная миссия службы по финансовому мониторингу предельно ясна: обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа. Качественная реализация этой важной задачи напрямую зависит от вашей работы, — заявил Касым-Жомарт Токаев.