    17:10, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой в финале Australian Open

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в финале теннисного турнира Australian Open, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой в финале Australian Open
    Фото: ausopen.com

    — От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением — блестящей победой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах! — говорится в поздравлении.

    Ранее сообщалось, что в финале Australian Open-2026 первая ракетка Казахстана и теперь третья ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко из Беларуси — 6:4, 4:6, 6:4.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
