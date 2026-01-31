Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой в финале Australian Open

— От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением — блестящей победой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах! — говорится в поздравлении.