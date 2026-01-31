РУ
    16:05, 31 Январь 2026

    Елена Рыбакина — чемпионка Australian Open-2026

    В финале Мельбурна первая ракетка Казахстана и теперь третья ракетка мира обыграла Арину Соболенко из Беларуси — 6:4, 4:6, 6:4, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Australian Open: Рыбакина
    Фото: ФТК

    Рыбакина выиграла 20 из 21-го последних матчей в туре и взяла второй большой турнир подряд. И второй в карьере турнир Большого шлема:

    Уимблдон-2022
    Итоговый турнир-2025
    Australian Open-2026

    А всего у казахстанки теперь 12 титулов WTA.

    Соболенко шла на серии из 11 побед подряд — перед АО белоруска выиграла турнир в Брисбене. Ее последнее поражение — в финале как раз от Рыбакиной.

    Предстоящий матч стал 15-м между Рыбакиной и Соболенко. И теперь счет в личных встречах — 8:7 в пользу Соболенко.

    Еще одна казахстанская теннисистка  — Анна Данилина  — в дуэте с сербкой Александрой Крунич проиграла финальный матч Аustralian Open-2026 в парном разряде.

