Елена Рыбакина — чемпионка Australian Open-2026

Рыбакина выиграла 20 из 21-го последних матчей в туре и взяла второй большой турнир подряд. И второй в карьере турнир Большого шлема:

Уимблдон-2022

Итоговый турнир-2025

Australian Open-2026

А всего у казахстанки теперь 12 титулов WTA.

Соболенко шла на серии из 11 побед подряд — перед АО белоруска выиграла турнир в Брисбене. Ее последнее поражение — в финале как раз от Рыбакиной.

Предстоящий матч стал 15-м между Рыбакиной и Соболенко. И теперь счет в личных встречах — 8:7 в пользу Соболенко.

Еще одна казахстанская теннисистка — Анна Данилина — в дуэте с сербкой Александрой Крунич проиграла финальный матч Аustralian Open-2026 в парном разряде.